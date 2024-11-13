الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي"

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 252، الصادر في 13 نوفمبر 2024، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 427 لسنة 2024، بشأن تحصيل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيهًا  (ثلاثون جنيهًا) على استخراج شهادة "حالة مريض نفسى".

وينص قرار وزارة الصحة في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012 النص التالى: "مادة (3) فقرة (1): تحصل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيهًا  (ثلاثون جنيهًا) على استخراج شهادة "حالة مريض نفسى" التى تصدرها منشآت الصحة النفسية وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن" ويُعمل بأحكام النموذج المرافق فى شأن شهادة "حالة مريض نفسي". 


 

فيتامين ب المركب، يدعم الصحة النفسية والعقلية ويعزز المناعة

التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرار وزارة الصحة والسكان جريدة الوقائع المصرية تحصيل دمغة الصحة النفسية قيمة دمغة شهادة الصحة النفسية شهادة حالة مريض نفسى منشأت الصحة النفسية

مواد متعلقة

فيتامين ب المركب، يدعم الصحة النفسية والعقلية ويعزز المناعة

التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة

وزيرا الصحة والنقل يعقدان اجتماعًا لمتابعة تطورات منظومة الألبان الصناعية

الصحة: 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads