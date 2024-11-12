الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة في قائمة منتخب الأرجنتين قبل تصفيات المونديال

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

أجرى المنتخب الأرجنتيني مرانه الأول بـ 26 لاعبًا في منشأة رياضية تحمل اسمه قائده ليونيل ميسي في بلدة إيزيزا، استعدادا لمبارياته المقبلة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في غياب جيرمان بيزيلا بسبب آلام عضلية.

ويحظى الألبيسيليستي حاليًّا بـ26 لاعبًا لخوض المباراة المقررة بعد غد الخميس أمام باراجواي في أسونسيون، قبل أن يستقبل بيرو بعد خمسة أيام على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس أيرس.

وينضم بيزيلا إلى نيكولاس جونزاليس، الغائب بسبب عدم تعافيه من إصابته وقد تم إعفاؤه من المشاركة حتى يتسنى له إتمام عملية تعافيه في تورينو مع يوفنتوس.

منتخب الأرجنتين


ويواجه منتخب الأرجنتين، بطل العالم والمتوج بكوبا أمريكا مرتين، مشكلات في إكمال قائمته لأن لاعبيه القادمين من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وفاكوندو بونانوتي وليساندرو مارتينيز وإيميليانو مارتينيز وإنزو فرنانديز، يواجهون مشكلة في المغادرة من البرازيل، واضطر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى استئجار طائرة (شارتر) تقلهم إلى بوينس أيرس.

كما تأخر وصول بعض اللاعبين القادمين من إسبانيا، جيوفاني لو سيلسو وجوليان ألفاريز ورودريجو دي بول وناويل مولينا، أكثر من 6 ساعات في الهبوط بالعاصمة الأرجنتينية.

ومع كل هذه الظروف المعاكسة، أجرى الفريق تدريبه الأول مساء الإثنين بقيادة القائد ليونيل ميسي، الذي وصل إلى المنشأة التي تحمل اسمه صباح أمس قادما من ميامي.

وفي وجود 26 لاعبا تحت تصرفه، سيبدأ سكالوني اليوم الثلاثاء في صياغة التشكيلة الأساسية لمواجهة باراجواي يوم الخميس على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وسيعقد المدرب مؤتمره الصحفي المعتاد غدًا الأربعاء، وعقب المران سيسافر المنتخب الأرجنتيني إلى عاصمة باراجواي لخوض مباراته أمام (ألبيروخا).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي يرمان بيزيلا كاس العالم 2026 تصفيات امريكا الجنوبية

مواد متعلقة

3 ألقاب فشل ميسي في تحقيقها خلال مسيرته

ميسي يقود منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا في تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads