أزمة في قائمة منتخب الأرجنتين قبل تصفيات المونديال

أجرى المنتخب الأرجنتيني مرانه الأول بـ 26 لاعبًا في منشأة رياضية تحمل اسمه قائده ليونيل ميسي في بلدة إيزيزا، استعدادا لمبارياته المقبلة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في غياب جيرمان بيزيلا بسبب آلام عضلية.

ويحظى الألبيسيليستي حاليًّا بـ26 لاعبًا لخوض المباراة المقررة بعد غد الخميس أمام باراجواي في أسونسيون، قبل أن يستقبل بيرو بعد خمسة أيام على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس أيرس.

وينضم بيزيلا إلى نيكولاس جونزاليس، الغائب بسبب عدم تعافيه من إصابته وقد تم إعفاؤه من المشاركة حتى يتسنى له إتمام عملية تعافيه في تورينو مع يوفنتوس.

منتخب الأرجنتين



ويواجه منتخب الأرجنتين، بطل العالم والمتوج بكوبا أمريكا مرتين، مشكلات في إكمال قائمته لأن لاعبيه القادمين من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وفاكوندو بونانوتي وليساندرو مارتينيز وإيميليانو مارتينيز وإنزو فرنانديز، يواجهون مشكلة في المغادرة من البرازيل، واضطر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى استئجار طائرة (شارتر) تقلهم إلى بوينس أيرس.

كما تأخر وصول بعض اللاعبين القادمين من إسبانيا، جيوفاني لو سيلسو وجوليان ألفاريز ورودريجو دي بول وناويل مولينا، أكثر من 6 ساعات في الهبوط بالعاصمة الأرجنتينية.

ومع كل هذه الظروف المعاكسة، أجرى الفريق تدريبه الأول مساء الإثنين بقيادة القائد ليونيل ميسي، الذي وصل إلى المنشأة التي تحمل اسمه صباح أمس قادما من ميامي.

وفي وجود 26 لاعبا تحت تصرفه، سيبدأ سكالوني اليوم الثلاثاء في صياغة التشكيلة الأساسية لمواجهة باراجواي يوم الخميس على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وسيعقد المدرب مؤتمره الصحفي المعتاد غدًا الأربعاء، وعقب المران سيسافر المنتخب الأرجنتيني إلى عاصمة باراجواي لخوض مباراته أمام (ألبيروخا).