14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع

حقق فيلم “الهوى سلطان” إيرادات بلغت 14 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.