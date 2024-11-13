طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8"

توم كروز، طرح رسميًّا أول بوستر وتريلر دعائي، لفيلم "Mission: Impossible – The Final Reckoning".

ووصلت مدة التريلر الجديد لدقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة وقتالية من الفيلم المنتظر.

https://x.com/TomCruise/status/1855973903249924554

وكشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدًّا في هوليوود.

وذكرت عدد من التقارير، أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب بتسويق الفيلم، على اعتباره أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8. سيُعرض رسميا في صالات السينما بتاريخ 21 مايو 2025.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

وكشف المخرج والكاتب كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning، Part Two لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.