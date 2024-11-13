ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة"

واصلت الفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل ضل حيطة المقرر عرضه في رمضان القادم، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، ولكنها تتعرض لمشاكل تقبل حياتها رأس علي عقب.



وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها الذي يلعب دوره الفنان نيكولا معوض، ويرتبط بصديقتها ومع مرور الأحداث يقوم بخداعها هي الأخرى ليرتبط بسيدة أعمال.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة



وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وقرر القائمون على مسلسل الأميرة تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهده العمل.

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع" ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.



شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.