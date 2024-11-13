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أخبار مصر

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و135 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 448 شاحنة و116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 544 شاحنة و19 سيارة. 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل ودليلة بينما تغادر السفينة Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express، امل ودليلة. كما تم تداول 2000 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1425 راكب بموانيها.
 

 

 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات هيئة موانئ البحر الاحمر يئة موانئ البحر الأحمر

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