الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير أن نادي برشلونة وجه أنظاره إلى مهاجم مفاجئ، تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن صامويل أوموروديون، مهاجم بورتو، يثير إعجاب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أوموروديون قد يكون مفاجأة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، لا سيما أن روبرت ليفاندوفسكي سيبلغ 37 عاما.


وأوضح "الشيرنجيتو" أن أوموروديون الذي انضم مؤخرا إلى المنتخب الإسباني يكسر الأرقام القياسية هذا الموسم مع بورتو.

وكشف البرنامج الإسباني أن أتلتيكو مدريد سيحصل على 50% من قيمة انتقال أوموروديون في حال قرر بورتو بيعه.

وكان أوموروديون انتقل من أتلتيكو مدريد إلى بورتو خلال الميركاتو الصيفي الماضي نظير 15 مليون يورو فقط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي برشلونة برشلونة صامويل أوموروديون بورتو مهاجم بورتو رئيس برشلونة لابورتا المنتخب الإسباني

مواد متعلقة

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي

رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.. 9 منتخبات تحسم تذكرة التأهل قبل الجولة الخامسة.. وترتيب المجموعات والهدافين

وزير الشباب والرياضة يَعقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

نادي بيليه ونيمار يعود للدوري الممتاز البرازيلي بعد غياب موسم

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads