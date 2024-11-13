مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء

كشفت تقارير أن نادي برشلونة وجه أنظاره إلى مهاجم مفاجئ، تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن صامويل أوموروديون، مهاجم بورتو، يثير إعجاب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أوموروديون قد يكون مفاجأة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، لا سيما أن روبرت ليفاندوفسكي سيبلغ 37 عاما.



وأوضح "الشيرنجيتو" أن أوموروديون الذي انضم مؤخرا إلى المنتخب الإسباني يكسر الأرقام القياسية هذا الموسم مع بورتو.

وكشف البرنامج الإسباني أن أتلتيكو مدريد سيحصل على 50% من قيمة انتقال أوموروديون في حال قرر بورتو بيعه.

وكان أوموروديون انتقل من أتلتيكو مدريد إلى بورتو خلال الميركاتو الصيفي الماضي نظير 15 مليون يورو فقط.