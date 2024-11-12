برشلونة يغفل بندا مثيرا مع شركة ملابس عالمية

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أغفل بندا مهما في اتفاقه الكبير الذي أعلن عنه مؤخرا مع شركة عالمية للمستلزمات الرياضية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم يضع برشلونة شروطا في الاتفاق الجديد، تلزم شركة المستلزمات الرياضية بمنح الفريق الحق في ارتداء قميصه الأساسي خلال جزء كبير من مبارياته الخارجية.

وأشارت إلى أن الاتفاق الأخير بين برشلونة وشركة الملابس يبدو جيدا من حيث المدة والمبلغ، لكنه لم ينقذ البارسا من فخ إجبار الشركة أن يرتدي الفريق قمصانا مختلفة بعيدا عن زيه الأساسي لتجذب السائحين.



ويحق لشركة الملابس إجبار برشلونة على ارتداء القمصان الاحتياطية خارج ملعبه، حتى إذا لم يتعارض القميص الأساسي للبارسا مع قميص أصحاب الأرض.

وأوضحت أن برشلونة خلال موسم 2024-2025 لعب بالفعل 17 مباراة منها 10 خارج ملعب مونتجويك.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الوضع كان محبطا للغاية بالنسبة لبرشلونة، لأنه ارتدى زيه التقليدي خارج ملعبه في مناسبتين فقط، وذلك على ملعبي فاليكاس وسانتياجو برنابيو.

ولم تجرؤ الشركةعلى تشويه ألوان برشلونة في الكلاسيكو، لأنها المباراة الأكثر مشاهدة في العالم.

في المقابل، ظهر برشلونة لأول مرة باللون الأصفر في فالنسيا، بينما ضد جيرونا ارتدى الفريق القميص الأسود وتكرر الأمر أمام موناكو.

وعند مواجهة فياريال، حقق برشلونة فوزا عريضا باللون الأسود، وأمام أوساسونا بسبب وجود تشابه في الألوان، ارتدى برشلونة لأول مرة في الدوري الزي الأخضر الفاتح، وكرر البارسا الأمر ضد ألافيس عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية الوحيدة له هذا الموسم.

وفي بلجراد بدوري أبطال أوروبا، قدم برشلونة عرضا رائعا مرتديا الأسود، وأخيرا تعرض الفريق لهزيمة في الدوري أمام ريال سوسيداد بنفس الزي.