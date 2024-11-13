بدء توافد أهالي الأقصر على ساحة الطيب لتشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر (صور)

توافد أهالي مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر على مقر ساحة الطيب لتقديم العزاء وتأدية صلاة الجنازة على الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عامًا.

جنازة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

ومن المقرر أن يشيع الآلاف جثمان الحاجة سميحة بعد قليل عقب تأدية صلاة الجنازة لنقلها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عامًا ابنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.

الحاجة سميحة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة.



وخيم الحزن الشديد على مركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس شقيقة شيخ الأزهر الكبرى، حزنا على فراقها واكتست القرية باكلمها بالسواد، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ