الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

علي غزال أمام النيابة: أعرف الشاكين لكن الشيكات الصادرة لهم ليست باسمي

علي غزال
علي غزال

حصل موقع فيتو على نص اعترافات علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالنصب على المواطنين، أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وجاءت أقوال المتهم كالآتي: 
 

س: ما اسمك؟
ج:  اسمي على أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق

س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟

ج:  أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س:  وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة والشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.

س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكنني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.

وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علي غزال لاعب منتخب مصر السابق نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

اللاعب علي غزال يعارض على الأحكام الصادرة ضده

أخبار الحوادث اليوم: ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال..إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي.. وقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads