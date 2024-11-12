علي غزال أمام النيابة: أعرف الشاكين لكن الشيكات الصادرة لهم ليست باسمي

حصل موقع فيتو على نص اعترافات علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالنصب على المواطنين، أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وجاءت أقوال المتهم كالآتي:



س: ما اسمك؟

ج: اسمي على أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق

س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟

ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة والشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.

س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكنني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.

وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.