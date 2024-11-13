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وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل)

عمومية الجسر العربى
عمومية الجسر العربى
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ترأس الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور المهندسة وسام التهتموني - وزيرة النقل الأردني،  ورزاق السعداوي - وزير النقل العراقي. 

جاء ذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب الذي تقام فعالياته بمدينة الإسكندرية.

 نشاط شركة الجسر العربي خلال عام 2024 

 اطلع الوزراء خلال الاجتماع على نشاط شركة الجسر العربي خلال عام 2024 حيث واصلت الشركة تحقيقها لأهدافها الموضوعة بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة عمل الشركة بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة  إلا ان هذه الشراكة العربية التي تعمل وفق أُسس وخطط عمل مرنة واستراتيجيات تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حققت النتائج الإيجابية المرجوة وواصلت ريادتها في صناعة النقل البحري، حيث تم نقل أكثر من (200) ألف مسافر، وما يزيد على (70) ألف شاحنة  عبر الخط البحري العقبة-نويبع، الأمر الذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي في حركة التجارة لتكون حلقة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وجسرًا عربيًّا اقتصاديًّا واجتماعيًا.

  نقلة نوعية كبيرة في أسطول الشركة  

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة  عدنان العبادلة خطط عمل الشركة وتطلعاتها للعام 2025، والتي تستهدف زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة من خلال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على متن بواخر الشركة، واستغلال أسطول بواخر الشركة والعمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري العقبة- نويبع من خلال مسارات جديدة وتأهيل وتطوير ساحات اصطفاف انتظار الشاحنات واستمرار  تحديث أسطول الشركة.

وأوضح العبادلة ان الشركة مستمرة في تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم شراء قاربين سياحيين وتم إدخالهما  الخدمة في شهر نوفمبر الجاري بالإضافة الى باخرة شحن حديثة ستدخل الخدمة في بداية العام 2025، ليصبح عدد وحدات أسطول الشركة عشر وحدات بحرية متنوعة ومتخصصة بنقل الركاب والمجموعات السياحية والبضائع والشاحنات الأمر الذي يتيح للشركة تنويع خياراتها التشغيلية والعمل على خطوط ملاحية جديدة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وزراء النقل العرب أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وضرورة فتح آفاق جديدة للشركة من خلال عمل بواخر الشركة على خطوط ملاحية جديدة وخصوصًا في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة في صناعة النقل البحري.

 كما أكدوا دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال الشركة، حيث ان النتائج الباهرة التي تم تحقيقها تؤكد   انه  بوجود الإرادة والتصميم والعمل الجاد يمكن تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المطلوبة.


وأشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، لافتًا إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية وأنها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإدارة  الشركة التي استطاعت  تحويل ظروف العمل الصعبة  الى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة   بالإضافة إلي الاستعداد المستمر  لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ما ساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق النتائج الإيجابية عامًّا تلو الآخر، مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات ولا سيما مجال النقل.

 

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الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق مهندس كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية شركة الجسر العربي للملاحة صناعة النقل البحرى

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