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أخبار مصر

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع

لوجستيات
لوجستيات

عقد الاتحاد العربى للنقل البرى اجتماعه الدورى بالقاهرة لدراسة معوقات النقل البري بين الدول العربية وطرق التغلب عليها.  

وطرح الاتحاد عددًا من المشروعات للتعاون العربى المشترك فى مجالات اللوجستيات والربط السككي والنقل البرى الدولى المشترك بما يساهم فى التيسير لنفاذ البضائع بين الدول العربية. 

وسبق وقام وفد من الاتحاد العربى للنقل البرى بجولة تفقدية بمحطة عدلى منصور التبادلية برفقة رئيس الهيئة القومية للأنفاق والتى تربط العديد من وسائل النقل منها الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي ووسائل النقل الأخرى. 

تعد محطة عدلي منصور من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل في الربط بين وسائل المواصلات المختلفة وضمن مخطط الوزارة لتتحول لمشروعات النقل الأخضر.

وتبلغ مساحة المحطة ٣٠ فدان، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT - الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد (القاهرة / السويس) ومحطة السوبر جيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم).

ونشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية فيسبوك فيديو لمحطة عدلي منصور من الداخل وأكدت على أنها من أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة.

وتضم محطة عدلي منصور ساحة  انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة ٢٦٠ سيارة على مساحة ٤،٥ فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة ١٠٠ سيارة على مساحة ١،٥ فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة ٨ أفدنة وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول ٥٠٠ متر، ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة ٦،٥ فدان ويشمل دور بدروم (جراج) سعة ٦٠٠ سيارة وعدد ٢ دور تجاري. 

وتبلغ مساحة التغطية الداخلية لمحطة عدلي منصور ٦ أفدنة، مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع ٢٣م حيث تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع ١٧م و٣ محطات أسفل التغطية: (محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائيLRT - محطة سكة حديد القاهرة / السويس )، وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة ٧٥٠٠ م٢ والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة، والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة ١٦٠ م٢ ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة ١٥٠٠ م٢.

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الخط الثالث للمترو الاتحاد العربي للنقل الهيئة القومية للأنفاق القطار الكهربائي الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف

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