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الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو
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نعى الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ  الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ينعى شقيقة الإمام الأكبر

ومن جانبه نعـى أ.د / محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعمداء كليات فرع الوجه القبلي وجميع منسوبي فرع الجامعة بالوجه القبلي كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب، وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "شقيقة" الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي لبت نداء ربها اليوم سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

 

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