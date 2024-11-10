الأحد 10 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يتفقد أعمال حفر البئر الاستكشافي خنجر 1 بشمال الضبعة

وزير البترول بمنطقة
وزير البترول بمنطقة شمال الضبعة،فيتو
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 قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لأعمال حفر البئر الاستكشافي  " خنجر 1 " بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية.

 ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، 
واطلع الوزير خلال الجولة على أعمال حفر البئر الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مياه البحر المتوسط التي انطلقت هذا الشهر فى إطار برنامج عمل قطاع البترول لتكثيف أعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول إلى احتياطيات جديدة من الغاز خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط، والتقى الوزير بفريق عمل الشركة، وأكد على أهمية بذل الجهود للإسراع بعمليات حفر البئر الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين قطاع البترول وشيفرون في استغلال الفرص بالبحر المتوسط من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية على صعيد تنمية مزيد من الموارد غير المكتشفة لصالح الاقتصاد المصرى. 

بدوي خلال الزيارة 
بدوي خلال الزيارة 

 ومن جانبه أعرب كريستيان سفندسن، المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون، عن سعادته بزيارة الوزير لمنصة بئر خنجر 1 بالتزامن مع بدء أعمال الحفر بالبئر بعد وصول جهاز الحفر استينا فورث من المغرب مؤخرًا، واطلاع سيادته عن كثب على أحدث تقنيات الحفر بالمياه العميقة وقدرات شركة شيفرون في تنفيذ المشروعات الكبرى التي من شأنها المساهمة في إطلاق إمكانات موارد الطاقة البحرية في مصر، وبأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية. كما أكد سفندسن التزام شركة شيفرون بالعمل مع الحكومة المصرية ومختلف الشركاء لدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف في مصر.
ويعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة شيفرون الأمريكية، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
جدير بالذكر أنه تم إسناد منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية لشركة شيفرون بنسبة 63% بالشراكة مع كل من شركة وود سايد إنيرجي الاسترالية بنسبة 27% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 10%.

 

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