إصابة عامل في مشاجرة بسوهاج
شهد مركز سوهاج مشاجرة بالشوم بين طرفين أصيب فيها عامل بكسر فى الجمجمة نقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية لضبط المتهمين
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بنشوب مشاجرة ومصاب
تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد محمد عبدالرحمن رئيس مباحث المركز بنشوب مشاجرة بالشوم طرفيها كل من: أحمد م ح م- سن 35 عامل مصابًا "اشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ"، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديده، وشقيقه / ياسر م ح م- سن 43 عامل، مع أحمد ص ح ت- سن 30 عامل، ونجل عمه / محمد ح ح ت- سن 50 عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.
رجال المباحث تضبط الجناة
وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالعصا المضبوطة بحوزته بسبب خلافات الجيرة
وتحرر المحضر وأحيل الجناة للنيابة .
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