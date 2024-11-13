الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع قائد دراجة بخارية في حادث مروري بسوهاج

مصرع قائد دراجة بخارية
مصرع قائد دراجة بخارية في سوهاج، فيتو

لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في حادث تصادم مع سيارة بمركز جرجا في سوهاج.


مصرع قائد دراجة بخارية بمركز جرجا 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز جرجا بحدوث تصادم بين سيارة  قيادة “محمود ن ا ذ”، 27 عامًا، مقيم قسم جرجا، بدراجة بخارية “تروسيكل“ قيادة ”أحمد م ا ر”، وقع الحادث أثناء سير التروسيكل اصطدم بالسيارة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

 

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل قائد السيارة للنيابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التروسيكل الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج حادث تصادم دراجة بخارية قائد مدير أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية مستشفي جرجا العام

الأكثر قراءة

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس بالأسواق

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تطور جديد في سعر النفط وسط توقعات بشح المعروض

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

منوعات

المزيد

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads