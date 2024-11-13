مصرع قائد دراجة بخارية في حادث مروري بسوهاج

لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في حادث تصادم مع سيارة بمركز جرجا في سوهاج.



مصرع قائد دراجة بخارية بمركز جرجا

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز جرجا بحدوث تصادم بين سيارة قيادة “محمود ن ا ذ”، 27 عامًا، مقيم قسم جرجا، بدراجة بخارية “تروسيكل“ قيادة ”أحمد م ا ر”، وقع الحادث أثناء سير التروسيكل اصطدم بالسيارة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل قائد السيارة للنيابة.