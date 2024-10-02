مصرع قائد دراجة نارية في حادث تصادم بالصحراوي الغربي بسوهاج

لقي قائد دراجة نارية مصرعه في حادث تصادم مع سيارة بالصحراوي الغربي بمركز جرجا تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بمصرع قائد دراجة نارية إثر حادث سير

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بمركز جرجا بين سيارة قيادة “وائل ت م م” 38 عامًا - سائق، مقيم القاهرة مع دراجة نارية “ تروسيكل قيادة ”عبد الرحيم ا ا ع" 44 عامًا - عامل ومقيم مركز المراغة.

وبالانتقال والفحص تبين وقع الحادث حال سير المركبتين في ذات الاتجاه انحرف التروسيكل أمام السيارة فجأة مما أدى إلى اصطدامها به وانقلابه على جانب الطريق مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية - وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وخلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة وحدة مباحث مركز جرجا أفاد قائد السيارة بمضمون ما جاء تحرر المحضر اللازم.

