شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
06:40 (ص) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى التوبة / يونس 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وماتيسر من سورة لقمان 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الرعد 15ق.
45: 10(ص) تلاوة للشيخ يوسف قاسم وما تيسر من سورة سبأ 15 ق.
44: 11 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورتي إبراهيم - الحجر 29 ق.
55: 12 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد محروس طلبة وما تيسر من سورة مريم 30 ق.
35: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الصافات 15ق.
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمد المسير 5ق الساعة 14:44.
مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الشعراء 28 ق.
17:05 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورتى النجم والقمر 30 ق.
17:39 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الروم ولقمان 15 ق.
17:59 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من قصارالسور 15 ق.
18:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة النساء 30ق.
19:37 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتى الأنبياء- الشمس 26 ق.
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورة طه 30 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة آل عمران 42 ق.
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة فصلت 42 ق.
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل حلمى حجاب وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.
03:27 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النحل 30ق.
05:18 (بعد الفجر) للشيخ يس حسين ندا وما تيسر من سورتى الواقعة - الحديد 15ق.
05:36 (بعد الفجر) للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق.
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