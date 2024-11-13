بالأسعار والمساحات، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى الاستثمارية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترا بسعر 19985 جنيها.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 67200 متر بسعر 3565 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1215 مترا بسعر 9715 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 6273 مترا بسعر 4725 جنيها.

كما تطرح أرض مخازن بمساحة 1144 مترا بسعر 1975 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 33096 مترا بسعر 3325 جنيها.

وفى سياق آخر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الاسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.