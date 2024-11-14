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بالأسعار، تفاصيل طرح أراضي تعليمي وعمراني بالصعيد

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة.

وتطرح المنيا الجديدة أرض تعليمي بمساحة 7500 متر بسعر 7525 جنيهًا وأرض عمراني متكامل بمساحة 79380 مترًا بسعر 3735 جنيهًا. 

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بنشاط تجاري بمساحة 1104 أمتار بسعر 4375 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 1130 مترًا بسعر 4375 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1179 مترًا بسعر 3975 جنيهًا.

كما تطرح أرضًا بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترًا بسعر 3540 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 1726 مترًا بسعر 4155 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 6000 متر بسعر 1580 جنيهًا.

 وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

في سياق آخر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتي تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

 

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