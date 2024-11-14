بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي بنظام حق الانتفاع

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة.

وتطرح بمدينة ملوى الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 2785 مترا بنشاط حضانة وأرضا تجارية بمساحة 1291 مترا بسعر 4635 جنيها.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضا بنشاط تجاري بمساحة 1104 أمتار بسعر 4375 جنيها وأرضا تجارية بمساحة 1130 مترا بسعر 4375 جنيها، وأرضا تجاري إداري سكني بمساحة 1179 مترا بسعر 3975 جنيها.

كما تطرح أرضا بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3540 جنيها وأرضا تجارية بمساحة 1726 مترا بسعر 4155 جنيها وأرض مخازن بمساحة 6000 متر بسعر 1580 جنيها.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترا بسعر 17310 جنيهات وارض تعليمي بمساحة 918 مترا بسعر 3500 جنيه وارض تجاري بمساحة 1678 مترا بسعر 19985 جنيها.

فى سياق آخر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الاسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.