بالأسعار، الإسكان تعلن طرح أراضي خدمية وتعليمية

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض حق انتفاع بنشاط ترفيهي بمساحة 5742 مترًّا، وأرض مخازن بمساحة 1433 مترًّا بمساحة 5275 مترًّا وأرض مخازن بمساحة 3120 مترًّا بسعر 2225 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 2139 مترًّا بسعر 2225 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 59850 مترًّا بسعر 1860 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بنشاط تجاري بمساحة 1104 أمتار بسعر 4375 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 1130 مترًا بسعر 4375 جنيهًا، وأرضًا تجاري إداري سكني بمساحة 1179 مترًا بسعر 3975 جنيهًا.

كما تطرح أرضًا بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترًا بسعر 3540 جنيهًا وأرضًا تجارية بمساحة 1726 مترًا بسعر 4155 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 6000 متر بسعر 1580 جنيهًا.

كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق منطقة القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة.

