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وزير الإسكان لنظيرته الكاميرونية: الشركات المصرية تمتلك الكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات

شريف الشربيني
شريف الشربيني

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الخامس للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.


ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عامًا منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة الكاميرون، وجميع الدول الأفريقية.


وأكد الوزير، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، وخاصة لأشقائنا بالدول الأفريقية.


وقدم المهندس شريف الشربيني لنظيرته الكاميرونية، شرحًا وافيًا عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع.


ومن جانبها، أشادت السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، بمختلف أنماطها، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.

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