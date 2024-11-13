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انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو
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ينعقد اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية كريمة من  أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة أ.د/ محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة أ.د.م/ أحمد نبوي مخلوف *، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة *أ.د.م/ أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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وزير الأوقاف الازهر أسامة الأزهري المجالس الحديثية صحيح الإمام البخاري صحيح البخاري مجلس الحديث

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