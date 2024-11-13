بدء تلقي طلبات تقنين الأراضي للأفراد والكيانات بدمياط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدء تلقي طلبات تقنين الأراضي للأفراد والكيانات لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية الأراضي لمدة شهرين حتى ١٠ / ١ / ٢٠٢٥ م والتي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠١٨.

وأشارت إلى أن ذلك للصالح العام ومصالح المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢٢) لسنة ٢٠١٩".



كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آخر موعد لسريان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، هو 31/12/2024.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل رفع العبء على كاهل المواطنين، وكذا لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص والملائم ونشاطهم التجاري تشجيعًا للاستثمار.



وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.