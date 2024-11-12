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عقارات

حالات إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان المتميز

اراضى الاسكان،فيتو
اراضى الاسكان،فيتو

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحالات التي يتم فيها سحب أو إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان  المتميز والتي تطرحها ضمن  مشروع مَسكن.

والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح حتى يوم 6/1/2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

 

ونستعرض حالات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض كالتالي:

 

في حال اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

 

بناء على طلب الطرف الثاني.

 

عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة الى ١٪ المصاريف إدارية و٠,٥٪ مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض (وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

 

إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فإن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار او استصدار حكم قضائي.

 

عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والموضحة كالتالي:

استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

 

الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.

 

في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

 

يمنع التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول كما ورد بكراسة الشروط بالبند رقم " من الشروط العقارية.

 

في حال تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

(1) – في حالة إلغاء الحجز قبل استلام الأرض:

 

يتم خصم او ١٪ مصاريف إدارية + ٠.٥٪ مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض.

 

(ب) – في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض:

 

يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠.٥٪ من إجمالي ثمن الأرض (سنويًّا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الإلغاء بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق فقرة.

 

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