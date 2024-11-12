بعد قرار حبسها على ذمة التحقيقات، محامي طبيبة كفر الدوار يكشف العقوبة المتوقعة لموكلته

كشف هيثم السيد محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، عن العقوبة المتوقعة على موكلته حال إدانتها بعد قرار النيابة العامة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة المتوقعة على طبيبة كفر الدوار

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: إذا ثبت إدانة الدكتورة ستعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا أو قد تحصل على البراءة.

التهم الموجهة لطبيبة كفر الدوار

ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت لطبيبة كفر الدوار وسام شعيب تهم التعدي على القيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مجلس نقابة الأطباء قرر إحالة طبيبة كفر الدوار إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة.