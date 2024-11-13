تكريم حسام المندوه خلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ23 لطب أسنان الإسكندرية

كرمت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مع نخبة من أساتذة كليات طب الأسنان من مختلف دول العالم بدعوة من الدكتور أحمد عادل عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية.

وحرص مسؤولي الموتمر على تكريم الدكتور حسام المندوه على مجهودته خلال الفترة الماضية، وأعرب المندوه عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات الموتمر الدولي والذي يضم أساتذة من مختلف دول العالم.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، إن هذا المؤتمر فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشارك في المؤتمر خلال دورته الحالية عددًا كبيرًا من الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن المؤتمر الثاني والعشرين لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية شارك فيه 3500 من أساتذة طب الأسنان من جميع العالم وحوالي 80 من أشهر وأمهر أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات العالمية، وأكثر من 30 شركة مصرية وعالمية في مجال الأجهزة والمعدات والأدوات.

وعقد خلاله جلسات حوارية وعلمية وأكثر من 20 ورشة عمل للتعرف على آخر مستجدات وأحدث ما تم التوصل إليه فى مجال طب وجراحة وتجميل الفم والأسنان، واستضاف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير ووزير الآثار الأسبق لتقديم بعد ثقافي وحضاري عن مصر.