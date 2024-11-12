11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك مجموعة من الصور للاعبي الزمالك في مران اليوم.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء الفقرة الخططية.

سيف الجزيري ينتظم في مران الزمالك وبرنامج تدريبي لتجهيزه

فيما ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجًا تدريبيًا خاصًا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

وانتظم سيف الجزيري في مران الزمالك بعد قضاء إجازة في إيطاليا والتي منحها جوميز للاعبين.

وكان سيف الجزيري غاضب بشدة بسبب استبعاده بشكل فني من مباراة سموحة الماضية في الدوري الممتاز.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة

فيما أعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة الفريق أمام النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.