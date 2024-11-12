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الزراعة تعلن عن سلسلة قوافل بيطرية مجانية في 7 محافظات

وزارة الزراعة، فيتو
وزارة الزراعة، فيتو

أعلنت وزارة الزراعة عن تنظيم وتنفيذ قوافل بيطرية شاملة مجانية في عدد 7 محافظات كبداية لسلسلة القوافل التي تنفذ في باقي المحافظات بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وإشراف ومتابعة من د ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية، بالتعاون الوثيق مع حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات والمعاهد البحثية البيطرية التابعة لمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الصحة الحيوانية - معهد التناسليات الحيوانية - معهد الأمصال واللقاحات - صندوق التأمين على الثروة الحيوانية).

حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها والجهات ذات الصلة في السبع محافظات بتنفيذ جميع أنشطة القافلة من تجريع ضد الطُفيليات الداخلية (تريما تودا ونيماتودا وغيرها)، رش لمكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج الأمراض الجلدية، تشخيص وعلاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية، فحص بالسونار للحالات العشار وتشخيص الأمراض الباطنة، إجراء بعض الجراحات البسيطة، تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية ومسببات ضعف الخصوبة والإنتاجية لجميع الحيوانات المتواجدة بالقرى أثناء تواجد القافلة وهذه الأنشطة تمت بالمجان.

وتنفذ هذه القوافل لتعزيز دور الهيئة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن في خدمة المربين والمزارعين، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيطرية وضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز قدرات المجتمع في مواجهة التحديات الصحية وتحسين نوعية المنتجات الحيوانية، مما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون الوثيق مع الحزب لدعم الفلاحين ومساعدتهم في الحفاظ على ثرواتهم الحيوانية وعلى تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

 

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