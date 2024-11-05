منها الزمالك والبنك الأهلي، عقوبات الجولة الأولى للدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

عقوبات الجولة الأولى

مباراة طلائع الجيش والمصري:

إيقاف اسلام السعيد عبد المقصود محارب لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

إيقاف عبدالرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.