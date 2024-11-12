وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا

وافقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على سفر إحدى فتيات مؤسسة "الفائزة" للأعمال الخيرية والمنضمة لفريق كرة القدم للسيدات بنادي "توت عنخ أمون" من أجل المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية والتي تستمر حتى 24 نوفمبر بدولة المغرب مع توفير الرعاية والدعم اللازم لها متمنية لها كل التوفيق والنجاح.



يأتي ذلك في إطار رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لأبناء دور الرعاية وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتعزيز الاندماج المجتمعي وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية



ويحظى ملف أبناء مصر من دور الرعاية باهتمام واسع من الدولة، وتولى وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا بدور الرعاية وتوفير الخدمات لأبناء مصر، حيث تشرف الوزارة على 487 دارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية" الأيتام"، موزعين ما بين 427 دارًا و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.

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