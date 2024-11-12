الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن وسفير كازاخستان يبحثان التعاون في مجال الحماية الاجتماعية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة أن حكومة كازاخستان بها وزارة تم إقرارها مؤخرًا تتعلق بالحماية الاجتماعية، وهناك رغبة للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة من البرامج المتعلقة بهذا الشأن كبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

وعرض سفير دولة كازاخستان بالقاهرة إمكانية دراسة إعداد مذكرة تفاهم وتعاون توقع بين الوزارتين في كلا البلدين تتضمن مجالات التعاون المشترك في مجالات رعاية كبار السن والأيتام والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما تطرق اللقاء لرغبة كازاخستان للاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما حققته من إنجازات كبيرة في هذا المجال.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من مجالات التعاون، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لنقل كافة الخبرات لديها لدولة كازاخستان في مجالات عمل الوزارة ومواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واختتم اللقاء بتوجيه سفير كازاخستان الدعوة للدكتورة مايا مرسي لزيارة بلاده، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط سفير كازاخستان بالقاهرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة

وزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة

وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان في المناطق المطورة

وزيرة التضامن: إرادة سياسية قوية لحماية وتمكين المرأة والطفل

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads