تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 31663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 39253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 8351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند مستوى 3270 نقطة.