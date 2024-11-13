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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية  بتعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%  عند مستوى 31663 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 39253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21%  عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 8351 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25%  عند مستوى 3270 نقطة.

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