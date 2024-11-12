البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة التداولات

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم، حيث استطاعت 5 أسهم الحفاظ على المراكز الأولى من حيث الأسهم الأكثر نشاطا بحركة التداولات وهم ( لوتس، أصول، السويس لتوطين التكنولوجيا، ثمار، راية لخدمات مراكز الاتصال ).

وفي ذات السياق انخفضت 5 أسهم إلى المراكز الخمسة الأخيرة من بين عدد الاسهم المدرجة فى البورصة المصرية هي ( جيتيكس - جولدن كوست - الاستثمار العقارى - النصر - كونتكت ).

اقرأ التالي: تزامنا مع تراجع وول ستريت، البورصة المصرية تتلون بالأحمر في منتصف التداولات

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيًّا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات

لوتس.

اصول.

قناة السويس.

ثمار.

راية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات

جيتكس.

جولدن كوست.

اليكو.

النصر للحاصلات الزراعية.

كونتكت.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 31670 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16 % ليصل إلى مستوى 30.287 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04 % ليصل إلى مستوى 8.383 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 11673 نقطة.