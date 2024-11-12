الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

ياسر عبد الرؤوف،
ياسر عبد الرؤوف، فيتو

اتخذت لجنة الحكام الرئيسية في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير)

تدريبات على Simulator الخاص بتقنية VAR داخل قاعة المحاضرات

تدريبات عملية للحكام والمساعدين على المواقف المختلفة داخل ميدان اللعب

تحليل فني لمباريات الأسبوع الثاني بدوري "نايل"

تحليل أداء الفرق من متخصصين لمساعدة الحكام على التوقع والتحركات وقراءة اللعب وفقا لآخر التعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تقييم (الحكام – المساعدين – VAR AVAR ) من خلال:

اختبارات نظرية لقانون ومفاهيم كرة القدم

اختبارات خاصة بتقنية VAR

اختبارات Video Test لحالات (الالتحامات – لمسة اليد)

• تحليل فني أسبوعي لمباريات دورى "نايل"

• إجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدوا الاختبار البدني السابق وتنطبق عليهم الشروط يومي الجمعة والسبت "15 و16" نوفمبر بجهاز الرياضة للقوات المسلحة

• وبناءا على التعاون مع الهيئات المختلفة تم الاتفاق على اجتماع عاجل مع شركة media pro تقنية VAR لتلافي سلبيات المرحلة السابقة

• تقرر عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية على عقد دورة صقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري بحضور حكام VAR للوقوف على مستجدات تقنية VAR

• تم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

• جاري إصدار فيديو توضيحي يتضمن التعريف بتقنية VAR وإجراءات تقنية التسلل

• جاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم

أي معلومة أو خبر يتعلق بأمور التحكيم سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

لجنة الحكام اتحاد الكرة ياسر عبد الرؤوف تطوير منظومة التحكيم دوري نايل

مواد متعلقة

تأكيدا لفيتو، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال

لجنة الحكام الإسبانية تفاجئ الجيمع بشأن صحة هدف برشلونة أمام ريال سوسيداد

رئيس لجنة الحكام يحظر تعامل الأعضاء مع الإعلام ويهدد بعقوبات رادعة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته

حبس طبيبة كفر الدوار ٤ أيام على ذمة التحقيقات

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

بعد قرار حبسها على ذمة التحقيقات، محامي طبيبة كفر الدوار يكشف العقوبة المتوقعة لموكلته

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات

منوعات

المزيد

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

زوجي بيشك فيا أعمل إيه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads