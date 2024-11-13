اعترافات عاطل متهم بحيازة 50 كيلو حشيش في بدر: لي شركاء ومش لوحدي

أدلى عاطل متهم بحيازة 50 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر باعترافات تفصيلية أمام نيابة بدر.

وقال المتهم إنه ليس وحيدًا في هذه التجارة غير المشروعة بل له شركاء وأرشد عن أوصافهم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.