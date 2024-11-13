مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس، مواعيد وشروط وإجراءات استخراج بيان نجاح لطلاب الفرقة الرابعة دور أكتوبر.

وأوضحت الكلية أنه بشأن استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة (خريجي دور أكتوبر) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تعلن كلية التجارة - جامعة عين شمس عن مواعيد التقدم لاستخراج بيان النجاح لخريجي دور أكتوبر ٢٠٢٤ ( شعبة الدراسة باللغة العربية، شعبة اللغات)، على النحو التالي:

الطلاب المتقدمين للخدمة العسكرية "التجنيد " من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري.

الطالبات

مواعيد استخراج بيانات النجاح

من الأحد 2024/11/17

الثلاثاء 2024/11/19

يقوم الطالب بسداد رسوم بيان النجاح على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS ثم الحضور للكلية فى اليوم التالي لاستلام بيان النجاح، لافتة إلى أنه لا يوجد أي دفع نقدي بالكلية.