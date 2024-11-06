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رياضة

جهاد جريشة: أرفض العمل مع مجلس الجبلاية الحالي وعلام غير قادر على حماية الحكام

جهاد جريشة الحكم
جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، فيتو

قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة إنه يرفض بشكل مطلق العمل في لجنة الحكام في ظل وجود مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، حتى لو في منصب رئيس لجنة الحكام 

وأكد جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: أن المجلس الحالي في اتحاد الكرة غير قادر على حماية الحكام، إلى جانب أن رئيس اتحاد الكرة الحالي جمال علام أضاع على مصر وعلي شخصيا فرصة التواجد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ضياع عضوية لجنة حكام الكاف 

وأوضح جهاد جريشة، أنه في وقت سابق تلقي اتصالا هاتفيا من الليبي عبد الحكيم الشلماني عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، وأن الأخير قال له صراحة “محتاجينك معانا في لجنة حكام الكاف” 

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو
جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

أضاف جريشة أن الشلماني قال له كل ما نحتاجه منك هو خطاب رسمي من اتحاد الكرة المصري، فذهب جهاد جريشة لرئيس الاتحاد جمال علام وطلب منه خطاب موجه للكاف، لكن رئيس الاتحاد رفض دون الكشف عن سبب رفضه 

تدخل أحمد دياب 

وأكمل جهاد جريشة أنه لجأ لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب وطالبه بالتوسط لدى رئيس اتحاد الكرة، فرد عليه دياب بأنه سيسعى لاستصدار الخطاب من اتحاد الكرة، ولكنني لا أضمن لك أن يكون الخطاب باسم جهاد جريشة 

وتابع جهاد جريشة بأنه فوجئ بعدها بأن الخطاب خرج باسم زميله سمير عثمان، ولكن لعضوية لجنة حكام اتحاد شمال إفريقيا فقط، ليضيع على مصر مقعد داخل لجنة حكام الكاف، وهو سبب كاف جدا يجعلني أرفض العمل مع مجلس الجبلاية الحالي.

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جهاد جريشة لجنة الحكام مجلس ادارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام جمال علام عبد الحكيم الشلماني

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