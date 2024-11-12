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تخفيض مقدمات التعاقد وإعفاء المتأخرين عن سداد أقساط أملاك الدولة من الغرامات بالجيزة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن قرار هام بتخفيض نسبة مقدمات التعاقد على أراضي الدولة وإعفاء المتأخرين عن سداد أقساطهم من الغرامات.

جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على سداد مستحقات الدولة.

 

تخفيض نسبة مقدم التعاقد إلى 15%

ويشمل القرار جميع الحالات التي لم يتم التعاقد عليها حتى تاريخ 9 نوفمبر 2024، حيث تم تخفيض نسبة مقدم التعاقد إلى 15%، على أن يسدد الباقي على أقساط سنوية بفائدة 7%.

 كما شمل القرار منح مهلة 45 يومًا للمتقاعسين عن سداد أقساط البيعات لسداد تلك الأقساط مع الفوائد المقررة قانونًا، وإعفائهم من غرامة التأخير.

 

مدة سريان القرار

وسيستمر سريان هذا القرار لمدة 45 يومًا، حتى تاريخ 24 ديسمبر 2024.

 

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة

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