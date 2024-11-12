موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي

منتخب مصر، تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم، مطار القاهرة، غدا الأربعاء، متجهة إلى جمهورية الرأس الأخضر، من أجل مواجهة منتخبها غدا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مغادرة طائرة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر

وتغادر بعثة منتخب مصر الوطني مطار القاهرة في الرابعة عصر غد الأربعاء، على متن طائرة خاصة، في طريقها لكاب فيردي في رحلة تستغرق ١٠ ساعات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانًا صباحيًّا غدًا على أن يتوجه ظهرًا إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى كاب فيردي.

واكتملت صفوف المنتخب بانضمام الثنائي المحترف عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لتكتمل بذلك صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.