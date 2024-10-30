مدير «مكافحة الإدمان»: 6% من المصريين يتعاطون المخدرات و2.4% منهم مدمنون.. والحشيش الأكثر انتشارًا بنسبة 50% (حوار)

>> خطة قومية للقضاء على تعاطى المخدرات قريبا.. وفاتورة الإدمان تختلف من حالة لأخرى

>> نمنح المتعافي 100 ألف جنيه قرضًا بشرط واحد

>> الهيروين والترامادول والمخدرات الصناعية تأتي في مراتب تالية للحشيش

>> 800 ألف موظف خضعوا للكشف ونجحنا فى خفض نسبة التعاطي بينهم إلى 1٪

>> انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2017

>> ميزانية الصندوق 200 مليون جنيه

>> نستهدف العمل فى 10 آلاف مدرسة للوقاية من الإدمان ونعمل داخل 26 جامعة

>> لدينا 33 ألف شاب متطوع على مستوى الجمهورية

>> الحملات الإعلامية بمشاركة الكابتن محمد صلاح أتت بثمار رائعة

>> لدينا 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة و 170 ألف حالة تتردد عليها سنويا

>> صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيت خبرة ويقدم المشورة والدعم لدول عربية شقيقة

يلعب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دورًا فى حماية آلاف الشباب من خطر المخدرات. وفى حوار لـ "فيتو" مع الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق كشف عن تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من 8% فى 2019 لحوالى 1% حاليا.

كما أعلن أن هناك خطة قومية للقضاء على تعاطى المخدرات سيتم إطلاقها قريبًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

وإلى نص الحوار:

*بداية، كيف يمكن الاستفادة من خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؟



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو الآلية الوطنية لحماية الشباب من المخدرات، ويتم العمل وفق 3 محاور: أولًا الوقاية الأولية، وثانيًا الاكتشاف المبكر، وثالثًا العلاج وإعادة التأهيل.

وفى الوقاية نتجه للمدارس ومراكز الشباب والجامعات ومن خلال العام الدراسى الحالى نستهدف العمل فى 10 آلاف مدرسة للوقاية من الإدمان. فى نفس الوقت موجودون فى الجامعات ولدينا بيوت تطوع داخل الجامعات ونعمل داخل 26 جامعة. الحقيقة أن الجامعات هى رافد أساسى لاستقطاب المتطوعين.

ولدينا قاعدة من الشباب المتطوعين نفتخر بها، ويبلغ عددهم حوالى 33 ألف شاب متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. كما أن الإعلام أيضًا وسيلة للتوعية بمشكلة المخدرات. وتم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، كما أن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث.

*وماذا عن الحملات الإعلامية الخاصة بالصندوق؟



الحملات الإعلامية مثل حملة “أنت أقوى من المخدرات” بمشاركة الكابتن محمد صلاح أتت بثمار أكثر من رائعة والعديد من الرموز المجتمعية شاركوا فى الحملة الأخيرة وحققت أكثر من 67 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفى نفس الوقت زودت الاتصال على الخط الساخن 5 أضعاف.

*وماذا عن دور إدارة الكشف عن المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة؟



لدينا إدارة للكشف على المخدرات داخل الجهاز الإدارى للدولة والكشف على سائقى الحافلات المدرسية. ومن خلال تلك الإدارة استطعنا تخفيض نسبة التعاطى من 8% لحوالى 1% حيث كانت فى 2019 نسبة المتعاطين للمخدرات 8% ووصلت الآن 1%.

*هل توجد أرقام بعدد الموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة؟



وصل عدد من خضع للكشف إلى حوالى 800 ألف موظف من 2019 حتى الآن. وتبلغ نسبة المتعاطين للمخدرات فى الوقت الحالى 1% وهى نسبة التعاطى بالجهاز الإدارى بالدولة.

وكل شخص يأتى بشكل متطوع ويرغب فى العلاج لا يوقع عليه أى جزاء وانما يتم توقيع جزاء عليه أثناء مباشرة عمله تحت تأثير المادة المخدرة ووفقًا للقانون يتم فصله عن العمل طالما لم يتقدم للعلاج.

ومع بداية العام الدراسى الجديد استطعنا تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى السيارات المدرسية وكل عام نقوم بالكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية.

وتم الكشف على 1276 سائقا خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسى 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطى الى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017، وفى نفس السياق يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “ 16023 “ الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة.

*كيف يتواصل متعاطو المخدرات مع الصندوق لتلقى العلاج؟



لدينا خط ساخن 16023 ويعمل على مدار 24 ساعة لعلاج الادمان ومن خلال هذا الخط يتم تلقى النصيحة ويتم تقديم خدمة المشورة والعلاج يكون بعد الإحالة للمراكز العلاجية وهناك أسر كثيرة تقوم بالتواصل مع الصندوق وبيتم تقديم المشورة والحالات التى ترغب فى العلاج نقوم بتحويلها للمراكز العلاجية الخاصة بالصندوق.

*كم تبلغ المراكز العلاجية التابعة للصندوق؟



33 مركزا علاجيا على مستوى 19 محافظة يتردد علينا نحو 170 ألف سنويًا على مراكز العلاج المختلفة التابعة للصندوق وخدمتنا لا تقتصر فقط على سحب المواد المخدرة ولكن لدينا خدمات للتأهيل النفسى والاجتماعى والإرشاد الأسرى ولدينا برامج للتمكين الاقتصادى حيث إن المراكز العلاجية كلها تتم بسواعد المتعافين بعد تدريبهم على مجموعة من التدريبات المهنية.

وفى الفترة الحالية نقوم بتقديم قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى للمتعافين من الإدمان وفقًا لمعايير معينة يتم وضعها مع البنك وفى الفترة الأخيرة قمنا بتسليم حوالى 6 ملايين لدعم مشروعات المتعافين.

*كم تبلغ قيمة القرض للمتعافين من الصندوق؟



قيمة القرض تبلغ 100 ألف جنيه ولابد للمتعافين من المخدرات والإدمان أن يقدم دراسة جدوى ويقوم الصندوق بمساعدته فى إعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع البنك وهناك معايير حتى نتأكد من تعافيه 100% بعد ذلك يتم تقديم القرض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وهو الذى يتولى السداد وهناك دراسة مؤخرًا تم إطلاقها من الصندوق وتم رصد دور التمكين الاقتصادى فى الارتقاء بحياة المتعاطفين من الإدمان

*ماذا عن خطة الدولة للتوعية والقضاء على الإدمان بالجهاز الإدارى بالدولة؟



لدينا حملات للكشف عن المخدرات ولكن هناك فاعليات توعوية حيث يتم عقد ندوات وورش توعوية على مستوى مؤسسات الدولة ويتم بشكل مستمر.

*كيف يتواصل المركز مع مراكز العزيمة وهل هناك سرية؟



بحكم القانون نضمن سرية المرضى بشكل كبير حيث لا يتم الفحص عن هوية المرضى إلا بعد تعافيه ورغبته فى توصيل رسالة.

فهناك بعض المتعافين يرغبون فى إبراز تجربتهم وعرضها وفى حالة عدم رغبته لا يتم الفحص عن هوية المريض ولكن فى إطار العملية العلاجية كل بياناته بيتم الحفاظ عليها ولدينا فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مزايا أهمها السرية والمجانية وفى نفس الوقت لا تعتبر الجودة غير مناسبة بالعكس لدينا جودة عالية وخدمات مميزة يتم تقديمها للمرضى.

*كيف تحول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبيت خبرة؟



الصندوق يقدم المشورة والدعم لدول عربية شقيقة وطُلب من الصندوق من قبل جامعة الدول العربية إعداد الاستراتيجية العربية لمكافحة الادمان ونستقبل العديد من الوفود العربية وغيرها للاستفادة من تجربة الصندوق وكان آخر لقاء استقبلنا أشقاء من المملكة العربية السعودية وكانوا يريدون إنشاء مراكز العزيمة بنفس الجودة ويتم البدء فى المنطقة الشرقية بالدمام، فى نفس الوقت تم مساعدة دولة العراق الشقيق فى تطوير استراتيجية فى تطوير مكافحة الإدمان وكان لدينا وفد رفيع المستوى بحضور مدير أكاديمية الشرطة بالشارقة للاستفادة من التجربة المصرية وسعداء بأن الصندوق بيت خبرة للدول العربية لتقديم المساعدة والدعم الفنى سواء بتطوير السياسات أو فى إنشاء المراكز العلاجية أو تطوير أدلة العمل.

*انتشرت بشكل كبير بين الشباب نسبة تعاطى المخدرات كيف يتم التعامل مع ذلك؟



نعمل على مستوى الجمهورية ولدينا مسح قومى جديد يتم الإعداد لتنفيذه مع وزارة الصحة والسكان وسيكتشف تطورات قضية المخدرات وانتشارها ولكن لدينا ميزة وهى أن لدينا مراكز علاجية فى 19 محافظة وهناك الخطة الوطنية جار الإعداد لإطلاقها خلال الفترة القادمة، وسيتم من خلالها تغطية الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات.

*ماذا عن عدد المواطنين الذين يترددون على مراكز العلاج؟



لدينا سنويًا ما يقرب من 170 ألف حالة تردد على مختلف المراكز العلاجية

*ما هى آخر الإحصائيات عن المدمنين فى مصر؟



عدد المتعاطين للمخدرات فى مصر 5.9% أما التعاطى عالميًا 5.6% فنحن فى مصر نسير مع المعدلات العالمية أما بالنسبة للمدمنين فنسبتهم 2٫4% فى مصر وهناك جهود مبذولة لخفض تلك النسبة ونسبة التعاطى للمخدرات على المستوى الدولى فى العقد الأخير آخر 10 سنوات زادت 20%، وبالتالى العالم يعانى من تبعات المخدرات بشكل كبير.

*ما الخدمات التى يقدمها الصندوق للمواطنين؟



لدينا خدمات التوعية والوقاية وخدمات الكشف المبكر، فلو موظف أراد أن يتم ترقيته أو يرغب العمل فى الخارج للإعارة يطلب منه شهادة خلو من المخدرات، الصندوق يقوم بتقديم هذه الخدمة ولدينا الكشف المفاجئ على الموظفين فى الحكومة ويتم عمله بشكل مجانى ولكن لو موظف أراد شهادة خلو من المخدرات للترقية أو غيره يقوم بدفع فقط تكلفة التحاليل ولدينا خدمة العلاج المجانى وهى من أهم الخدمات التى يقوم بها الصندوق

*هل هناك خطة للقضاء على الإدمان فى مصر؟



قريبًا سيتم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات وستكون خطة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة ويكون هناك نقلات نوعية فى الوقاية والعلاج وهيكون خطة جغرافية كامله وشاملة فى العلاج ومن خلال الخطة لن يكون هناك محافظة محرومة من خدمات العلاج على الإطلاق.

*ما الخطة التى تتبعها مراكز العلاج حتى لا يعود المدمن مرة أخرى للإدمان؟



الميزة الأساسية التى نقدمها أننا لا نعمل على العلاج الطبى فقط ولكن نعمل على العلاج النفسى والاجتماعى وتم إضافة بُعد التمكين الاقتصادى كل هذا يرتقى بجودة حياة المتعافى ويحد من انتكاسته بشكل كبير.

ويتم عقد جلسات للدعم النفسى سواء بشكل فردى أو الجماعى والصندوق لديه مشاركات وهنا أدلة عمل يتم العمل بها من خلال أخصائيين تم تدريبهم على أعلى مستوى.

كما يتم عقد جلسات مع الأسر وقريبا سيكون معارض منتجات المتعافين من الإدمان وبيكون هناك متابعة نفسية مستمر بعد شفاء المريض حيث أن المريض يتردد من فترة لأخرى على مراكز العلاج واذا تغيب نقوم بالتواصل معه وفترة علاج المدمن على المستوى الداخلى لا تزيد عن شهرين أو 3 شهور ولدينا قواعد بيانات بالمرضى يتم من خلالها متابعتهم.

*وماذا عن تكلفة فاتورة الإدمان فى مصر؟



تختلف من حالة لأخرى هناك حالات تستدعى العلاج الخارجى وحالات تستدعى العلاج الداخلى ولكن ليس لدى أرقام بالتكلفة ولكن ميزانية الصندوق بشكل عام فى حدود 200 مليون جنيه فى العام.

*هل يوجد أنواع للإدمان فى مصر؟



الحشيش هو أكثر أنواع المخدرات انتشارًا فى مصر ويمثل نسبة 50% من مرضى الإدمان يليه مخدر الهيروين والترامادول والمخدرات الاصطناعية أمثال الشابو وغيره.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"