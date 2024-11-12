أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة في حراسة مرمى المنتخب الوطني.. الجزيري يعود لتدريبات الزمالك.. والكاف يخاطب الأهلي وبيراميدز

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوتسوانا

اقترب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من المشاركة أساسيا في تشكيلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراته أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك شبه استقرار على الدفع بحارس الزمالك محمد عواد أساسيا في تشكيلة الفراعنة أمام الرأس الأخضر، في اللقاء المحدد له يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات نفسها.

عودة الجزيري للتدريبات

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجًا تدريبيًا خاصًا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

وانتظم سيف الجزيري في مران الزمالك بعد قضاء إجازة في إيطاليا والتي منحها جوميز للاعبين.

وكان سيف الجزيري غاضب بشدة بسبب استبعاده بشكل فني من مباراة سموحة الماضية في الدوري الممتاز.

رباط صليبي للاعب الأهلي للشباب

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها يوسف عبد القوي، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأكد الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المران بعد اصطدامه بأحد زملائه في احتكاك قوي، وبعد خضوعه للأشعة والفحوصات اللازمة تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

مباريات بيراميدز في دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء، إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد أول 3 جولات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز منافسات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بجانب الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلعب بيراميدز في الجولة الأولى ضد ساجرادا الأنجولي في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 26 نوفمبر الجاري.



فيما يخوض مواجهة الجولة الثانية بدوري الأبطال يوم 8 ديسمبر المقبل ضد دجوليبا المالي في ملعب الأخير بالعاصمة باماكو، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب بيراميدز ضد الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر بالجولة الثالثة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

عقوبة جديدة على حكم التسريبات بإنجلترا

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، قرارا ضد الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، بعد تسريب مقطع فيديو أساء فيه لنادي ليفربول.

وظهر كوت في مقطع فيديو مسرب وهو يسب نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن يويفا قرر إيقاف كوت واستبعاده من المباريات الخاصة بالبطولات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت هيئة التحكيم الإنجليزية، قد أعلنت أمس أنها أوقفت كوت لكنها لن تتخذ أي إجراء بحقه إلا بعد إجراء "تحقيق كامل".

وأدار ديفيد كوت مواجهة ليفربول ضد أستون فيلا الماضية في الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

الكاس تنصف بيراميدز على النجوم

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكما برفض الدعوى التي تقدم بها نادي النجوم ضد نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة المصري والتي يطالب فيها بسحب الترخيص الممنوح للنادي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تماما من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

وأصدرت المحكمة كذلك في ذات الحكم، قرارها بتغريم نادي النجوم مبلغًا ماليًّا يدفع لنادي بيراميدز قيمة مساهمة في تكاليف الدعوى القضائية طبقًا لما تنص عليه اللوائح .

وبناء عليه أصبح من حق نادي بيراميدز المطالبة بإيقاف القيد لنادي النجوم حال عدم تسديدهم للغرامة في موعد أقصاه ١٠ أيام من إرسال الخطاب.

موعد طرح تذاكر كأس إنتركونتينتال

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية في قطر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عن طرح تذاكر مباريات النادي الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، يوم 21 نوفمبر الجاري، عبر منصة فيفا.

ويبدأ سعر التذكرة من 40 ريال قطري، علمًا أن النادي الأهلي سيواجه في الدور نصف النهائي من كأس إنتركونتيننتال فيفا 2024، الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد، وستكون المباراة يوم 14 ديسمبر المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وكان النادي الأهلي صعد للدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على فريق العين الإماراتي بثلاثية دون رد في ربع النهائي.