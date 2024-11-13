وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وظائف جديدة.

الوظائف المطلوبة للتقديم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن الوظائف المطلوبة والتي تضمنت ما يلي: رئيس الإدارة المركزية لبحوث الارصاد الجوية -رئيس الإدارة المركزية لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعن الاوراق المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها تضمنت ما يلي: عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الآتي:

1 ) السيرة الذاتية متضمنة بيان الحالة معتمد موضحًا به التأهيل العلمي ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها ـ ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

2 ) بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل للوظيفة وإنجازاته السابقة



3 ) أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.



4 ) عدد 6 صور شمسية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة + صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطوات التقديم للوظائف

على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة عمليات الموارد البشرية) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة وتقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة عمليات الموارد البشرية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر المحدد على بوابة الحكومة الالكترونية المصرية باسم السيد لواء جوي / رئيس مجلس الإدارة.

