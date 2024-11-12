شاهد أول مشاركة لـ عمر مرموش في تدريبات منتخب مصر

منتخب مصر، شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول مشاركة لجناح آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش في تدريبات الفراعنة.

ووصل عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن بإستاد الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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وأعلن مرموش عبر حسابه بموقع إنستجرام، وصوله للمعسكر لتكتمل صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.