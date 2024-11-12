مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوتسوانا

منتخب مصر، اقترب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من المشاركة أساسيا في تشكيلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراته أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك شبه استقرار على الدفع بحارس الزمالك محمد عواد أساسيا في تشكيلة الفراعنة أمام الرأس الأخضر، في اللقاء المحدد له يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات نفسها.

محمد عواد حارس الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

إراحة محمد الشناوي رغم تواجده بالمعسكر

وبحسب المصدر نفسه، فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، استقرت على إراحة الحارس محمد الشناوي في مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، من أجل إتاحة الفرصة أمام الثلاثي محمد عواد ومصطفى شوبير والمهدي سليمان للمشاركة في مباريات الفراعنة

وبات محمد عواد الأقرب للمشاركة أساسيا أمام الرأس الأخضر في لقاء الجولة الخامسة، على أن يشارك مصطفى شوبير في لقاء بوتسوانا بالجولة الأخيرة بالقاهرة.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.