كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة شرطة بدائرة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أفراد الشرطة دون وفيات بينهم عميد ونقيب، وكانوا في طريقهم إلى الصحراوي الغربي بناحية الرزيقات لمعاينة حادث السيارة الملاكي بالتريلا، الذي راح ضحيته شخصان وأصيب ثالث.

حادث انقلاب سيارة شرطة

وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة شرطة تتبع مركز شرطة أرمنت بالبر الغربي وأصيب 5 أشخاص بداخلها وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس لإجراء الفحوص الطبية، وانتقل فريق إدارة البحث الجنائي لمعاينة الحادث والوقوف على أسباب الانقلاب.

حصيلة إصابات حادث انقلاب سيارة الشرطة في الأقصر

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مأمور مركز شرطة برتبة عميد أحمد محمد صبحي، والنقيب محمد أحمد إسماعيل، عبد الزاهر السعدي حمدان جاد الكريم 53 عاما، مقيم الرياينة مركز أرمنت بدرجة خفير، وحمادة بكري محمد مصطفى 41 عاما، مقيم أرمنت الحيط بدرجة أمين شرطة، وسمير عزمي ذكي فاخوري 52 عامًا مقيم الرزيقات بحري، بدرجة أمين شرطة، إذ أصيبوا بكدمات جروح وغادروا المستشفى، بينما العميد والنقيب أصيبوا بكسور وكدمات وتم حجزهم بالمستشفى.



وكان قد وقع حادث اصطدام سيارة الملاكي بتريلا نقل ثقيل على الصحراوي الغربي بناحية الرزيقات، وأسفر الحادث عن مصرع مينا عزت بخيت 35 عامًا، وجرجس عزت يعقوب 35 عاما، وإصابة عبد الله أحمد حمدان والعناية المركزة يبلغ من العمر 53 عاما جميعهم من سوهاج.