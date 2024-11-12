رصد 188 مخالفة تجاوز سرعة لقائدي الحافلات المدرسية والجامعية بالقاهرة
واصلت النيابة العامة متابعتها لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة.
وأسفر ذلك عن رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات، بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها.
وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز السرعة المقررة، حرصًا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.
وأكدت النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.