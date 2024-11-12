رصد 188 مخالفة تجاوز سرعة لقائدي الحافلات المدرسية والجامعية بالقاهرة

واصلت النيابة العامة متابعتها لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة.

وأسفر ذلك عن رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات، بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها.

وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز السرعة المقررة، حرصًا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.

وأكدت النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.