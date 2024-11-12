الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولي (صور)

مؤتمر الاستثمار العربى
مؤتمر الاستثمار العربى الدولى

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى،  والذى يقام برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمدينة أسوان الجديد، وبحضور السيدة تمارا فوتشيتش حرم رئيس جمهورية صربيا، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، فضلًا عن المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ،و ورؤساء الهيئات سيدات ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين من الدول الأجنبية الصديقة والعربية الشقيقة.

 فيما عبر الدكتور إسماعيل كمال فى كلمته عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر الحيوى والهادف دعمًا لمبادرة "عشانك يا بلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى" لتنشيط السياحة ببلاد الذهب ولدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا، فعروس المشاتى جاهزة لإستضافة المهرجانات والمؤتمرات، تواكبًا مع النهج الجديد لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

جذب الاستثمارات والاستفادة من الثروات 

أضاف أن رؤية محافظة أسوان ترتكز على جذب الاستثمارات للاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية والزراعية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، وكذلك موقعها الجغرافى المتميز باعتبارها الباب الملكى على الأسواق الإفريقية من خلال الطرق والموانئ البرية والنهرية والجوية، وبالتوازى مع ذلك نعمل على التوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية واللوجستية، مع تذليل التحديات والمعوقات أمام المستثمرين، فضلًا عن زيادة الطاقة الفندقية ودعم الخدمات السياحية فى ظل تنوع الأنماط والمنتج السياحى لأسوان بين السياحات البيئية والريفية والعلاجية والترفيهية والسفارى والصيد وغيرها مما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية.

 

 

وفى نهاية كلمته قدم إسماعيل كمال الشكر لاتحاد المستثمرات العرب بالشكر والتقدير على هذا التنظيم الرائع، موجهًا الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال لاغتنام فرصة المشاركة فى هذا المؤتمر الدولى للتعرف على مجالات الإستثمار فى أسوان، والمزايا العديدة الممنوحة لهم، مع التأكيد على دعم المحافظة الكامل لأى مستثمر جاد لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق الاستفادة المثلى للجميع.

 وشهدت فعاليات المؤتمر إهداء محافظ أسوان مفتاح المدينة لحرم رئيس جمهورية صربيا، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ وضيوف المؤتمر تعبيرًا عن التعاون المثمر والبناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ أسوان الطاقة إنتاج الثروة السمكية الجغرافى مصادر

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية (صور)

محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى أهالى قرية الكوبانية

محافظ أسوان يستمع لمطالب 105 مواطنين باللقاء الأسبوعى (صور)

قبل تعامد الشمس، قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين فى أعمال نقل المعبد (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads