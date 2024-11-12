محافظ أسوان يفتتح مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولي (صور)

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، والذى يقام برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمدينة أسوان الجديد، وبحضور السيدة تمارا فوتشيتش حرم رئيس جمهورية صربيا، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، فضلًا عن المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ،و ورؤساء الهيئات سيدات ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين من الدول الأجنبية الصديقة والعربية الشقيقة.

فيما عبر الدكتور إسماعيل كمال فى كلمته عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر الحيوى والهادف دعمًا لمبادرة "عشانك يا بلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى" لتنشيط السياحة ببلاد الذهب ولدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا، فعروس المشاتى جاهزة لإستضافة المهرجانات والمؤتمرات، تواكبًا مع النهج الجديد لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جذب الاستثمارات والاستفادة من الثروات

أضاف أن رؤية محافظة أسوان ترتكز على جذب الاستثمارات للاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية والزراعية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، وكذلك موقعها الجغرافى المتميز باعتبارها الباب الملكى على الأسواق الإفريقية من خلال الطرق والموانئ البرية والنهرية والجوية، وبالتوازى مع ذلك نعمل على التوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية واللوجستية، مع تذليل التحديات والمعوقات أمام المستثمرين، فضلًا عن زيادة الطاقة الفندقية ودعم الخدمات السياحية فى ظل تنوع الأنماط والمنتج السياحى لأسوان بين السياحات البيئية والريفية والعلاجية والترفيهية والسفارى والصيد وغيرها مما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية.

وفى نهاية كلمته قدم إسماعيل كمال الشكر لاتحاد المستثمرات العرب بالشكر والتقدير على هذا التنظيم الرائع، موجهًا الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال لاغتنام فرصة المشاركة فى هذا المؤتمر الدولى للتعرف على مجالات الإستثمار فى أسوان، والمزايا العديدة الممنوحة لهم، مع التأكيد على دعم المحافظة الكامل لأى مستثمر جاد لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق الاستفادة المثلى للجميع.

وشهدت فعاليات المؤتمر إهداء محافظ أسوان مفتاح المدينة لحرم رئيس جمهورية صربيا، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ وضيوف المؤتمر تعبيرًا عن التعاون المثمر والبناء.

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