جيش الاحتلال يعلن تفكيك منشآت صواريخ حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، تفكيك معظم منشآت الصواريخ والأسلحة التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء هذا التصريح ضمن إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران.

وفي سياق منفصل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن "أكبر ما يخشاه نظام خامنئي هو أنتم"، داعيًا الإيرانيين إلى عدم فقدان الأمل.